Tuyển Giám đốc kinh doanh VinWonders làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại VinWonders
- Hà Nội: Toà nhà Văn phòng Symphony, Phố Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Từ 3,000 USD
• Nắm rõ kiến thức sản phẩm và cạnh tranh, kể được câu chuyện trải nghiệm và kể được điểm bán hàng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
• Có khả năng đàm phán giải quyết các vấn đề của khách hàng.
• Làm việc, giải quyết vấn đề, tìm giải pháp hướng tới mục tiêu bằng số: Doanh thu, số lượt khách
• Quản lý kênh bán hàng và quản lý & định hướng các hoạt động của đại lý B2B giá bán cho người tiêu dùng, đại lý
• Thiết kế gói bán hàng đúng với nhóm khách hàng mục tiêu và xác định giá bán phù hợp.
• Tập trung vào hỗ trợ các chức năng bán hàng trong toàn vùng/ khu vực/ cơ sở
• Liên hệ thường xuyên với khách hàng hướng tới các khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng
• Xác định và làm việc với khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả
• Đại diện cho VinWonders và tham gia vào các hoạt động bán hàng trong nước
• Quản lý hiệu quả làm việc cá nhân và nâng cao chất lượng làm việc
• Giám sát và đánh giá các sáng kiến và xu hướng marketing và kinh doanh đương đại
• Phối hợp và quản lý công việc và vận hành hàng ngày trong phòng ban
• Quản lý các mối quan hệ trong ngành. Ngăn chặn và giải quyết các khiếu nại
• Quản lý việc bán hàng và khuyến mại của sản phẩm dịch vụ
Với Mức Lương Từ 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VinWonders Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VinWonders
