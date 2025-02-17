Tuyển Giám đốc kinh doanh VinWonders làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3,000 USD

• Nắm rõ kiến thức sản phẩm và cạnh tranh, kể được câu chuyện trải nghiệm và kể được điểm bán hàng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. • Có khả năng đàm phán giải quyết các vấn đề của khách hàng. • Làm việc, giải quyết vấn đề, tìm giải pháp hướng tới mục tiêu bằng số: Doanh thu, số lượt khách • Quản lý kênh bán hàng và quản lý & định hướng các hoạt động của đại lý B2B giá bán cho người tiêu dùng, đại lý • Thiết kế gói bán hàng đúng với nhóm khách hàng mục tiêu và xác định giá bán phù hợp. • Tập trung vào hỗ trợ các chức năng bán hàng trong toàn vùng/ khu vực/ cơ sở • Liên hệ thường xuyên với khách hàng hướng tới các khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng • Xác định và làm việc với khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả • Đại diện cho VinWonders và tham gia vào các hoạt động bán hàng trong nước • Quản lý hiệu quả làm việc cá nhân và nâng cao chất lượng làm việc • Giám sát và đánh giá các sáng kiến và xu hướng marketing và kinh doanh đương đại • Phối hợp và quản lý công việc và vận hành hàng ngày trong phòng ban • Quản lý các mối quan hệ trong ngành. Ngăn chặn và giải quyết các khiếu nại • Quản lý việc bán hàng và khuyến mại của sản phẩm dịch vụ

