Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Triển khai chủ trương, chỉ tiêu kinh doanh, chính sách bán hàng và các hoạt động bán hàng theo chiến lược Công ty đến các chi nhánh trong Vùng phụ trách
-Hiểu rõ chủ trương, chính sách bán hàng của Công ty.
-Triển khai chủ trương, chỉ tiêu kinh doanh, chính sách bán hàng đến chi nhánh bán hàng.
-Triển khai hoạt động Marketing, thúc đẩy bán hàng.
-Đánh giá hiệu quả thực hiện các hoạt động bán hàng của Công ty và đưa ra phương án nâng cao hiệu quả tại Chi nhánh trong Vùng phụ trách.
-Phân tích số liệu thống kê chỉ tiêu và tình hình thị trường tại các đơn vị trong Vùng, đảm bảo có số liệu cập nhật liên tục, báo cáo kịp thời
2.Đào tạo huấn luyện lực lượng bán hàng (Team Leader và NVBH Kênh Thương mại)
-Huấn luyện đào tạo kỹ năng quản lý và điều hành cho Team Leader.
-Huấn luyện đào tạo đội ngũ NVBH Kênh Thương mại, cải thiện kết quả kinh doanh và KPIs. Qua đó, NVBH hoàn thành các mục tiêu được giao, nâng cao kỹ năng bán hàng.
3.Thúc đẩy và hỗ trợ đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của các đơn vị trong Vùng phụ trách
-Thiết lập chỉ tiêu cho từng đơn vị bán hàng trong Vùng phụ trách (khi nhận chỉ tiêu của Vùng phụ trách từ Công ty).
-Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị phân chia khu vực bán hàng phù hợp, hiệu quả cho từng đơn vị; Hỗ trợ đơn vị thiết lập chỉ tiêu khoán phù hợp từng Nhân viên bán hàng.
-Hỗ trợ Team Leader hướng dẫn NVBH Kênh Thương mại xây dựng lịch tuyến bán hàng hiệu quả, kiểm tra NVBH Kênh Thương mại đi đúng lịch tuyến bán hàng, chào bán đúng chính sách Công ty.
-Tìm hiểu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh về chính sách bán hàng, đồng thời xem xét các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, hoạt động Marketing... của Công ty. Từ đó, đề xuất về Công ty để có chính sách phù hợp cho đơn vị bán hàng, gia tăng doanh số.
-Quản lý khách hàng trong Vùng phụ trách:
Tổng hợp dữ liệu khách hàng, phân tích và đánh giá tiềm năng khách hàng
Khi đến hỗ trợ đơn vị, thay mặt công ty viếng thăm khách hàng và kết hợp với đơn vị giải đáp thắc mắc cho khách hàng (nếu có), gián tiếp hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn quy định
4.Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, đóng góp ý kiến để hoạt động tại Chi nhánh bán hàng ngày càng hiệu quả
-Theo dõi chỉ tiêu kinh doanh của từng đơn vị mỗi ngày, tiến độ thực hiện chỉ tiêu. Tìm hiểu những khó khăn hạn chế nhằm tháo gỡ cho đơn vị hoặc đề xuất về Công ty để được giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu.
-Kiểm tra việc thực hiện tuân thủ các quy trình, qui định Công ty của đơn vị bán hàng. Xem xét và đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện các quy trình, qui định để Công ty quản lý và điều hành hiệu quả.
-Kiểm soát và hỗ trợ đơn vị thực hiện chính sách bán hàng, các chương trình Marketing, thúc đẩy bán hàng theo kế hoạch đã xây dựng.
-Kiểm tra, cảnh báo và phân tích các đơn hàng phát sinh bất thường. Hỗ trợ đơn vị thiết lập hạn mức doanh số trên từng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro và kiểm soát tốt về giá.
-Kiểm tra, kiểm soát công nợ khách hàng. Hỗ trợ và tư vấn đơn vị các vấn đề về hạn mức nợ trên từng nhóm đối tượng khách hàng.
5.Báo cáo - đề xuất giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu kinh doanh
-Báo cáo kết quả tình hình thực hiện chỉ tiêu trong Vùng phụ trách theo yêu cầu định kỳ, đột xuất (Theo biểu mẫu qui định bao gồm số liệu thực hiện chỉ tiêu, tình hình tại địa bàn, những khó khăn đề xuất giải pháp...)
-Báo cáo và đề xuất các chương trình khuyến mãi và các chương trình thúc đẩy bán hàng nhằm tăng doanh số tại đơn vị
-Đóng góp ý kiến đến các phòng ban liên quan khi xây dựng chính sách lương, thưởng, KPI cho Giám đốc chi nhánh/ Team Leader/ NVBH Kênh Thương mại
-Tham mưu cho Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch phát triển từng địa bàn trong Vùng phụ trách
-Nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, là cầu nối thông tin thị trường đến Ban điều hành Công ty để có những chiến lược phù hợp và hiệu quả.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:
-Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh doanh, Dược hoặc ngành liên quan
2.Kinh nghiệm:
-Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý bán hàng, Giám sát bán hàng theo Vùng.
-Am hiểu về thị trường Dược phẩm.
-Hiểu biết về về sản phẩm và đặc tính ngành hàng
3.Kỹ năng
-Kỹ năng lãnh đạo
-Kỹ năng phân tích tốt
-Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
-Kỹ năng quản lý thời gian
-Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài
4.Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực + KPI
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương tháng 13 khi là nhân viên chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 56, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

