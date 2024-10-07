Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Detech, Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tổ chức và quản lý thi công tại công trường (các dự án cải tạo, hoàn thiện nội thất)

- Giám sát kỹ thuật thi công

- Kiểm soát chất lượng thi công và chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình

- Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của Công ty;

- Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với các nhà cung cấp và Chủ đầu tư

- Thực hiện công tác vẽ hoàn công và diễn giải khối lượng khi kết thúc công trình

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các trường Đại học thuộc nghành xây dựng,Kiến trúc

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vai trò Giám sát thi công tại các công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất)

- Có kinh nhiệm giám sát thi công các công trình có Vốn ngân sách nhà nước.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, words, excels, Project.

- Có hiểu biết về vật liệu nội thất.

- Có thể đi công tác xa và chịu được môi trường áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000Đ - 20.000.000Đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

- Phụ cấp khác: Công tác ngắn ngày, làm tăng ca, Phụ cấp xa nhà...

- Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty (Sinh nhật, Team Building 1-2lần/năm,.....)

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và tạo điều kiện có thu nhập cao.

- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin