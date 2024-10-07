Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Giám sát thi công nội thất

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Detech, Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

- Tổ chức và quản lý thi công tại công trường (các dự án cải tạo, hoàn thiện nội thất)
- Giám sát kỹ thuật thi công
- Kiểm soát chất lượng thi công và chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình
- Đại diện công ty làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/ Khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc, phát sinh trên công trường trên cơ sở có ý kiến chỉ đạo của Công ty;
- Thực hiện công tác nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc với các nhà cung cấp và Chủ đầu tư
- Thực hiện công tác vẽ hoàn công và diễn giải khối lượng khi kết thúc công trình

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các trường Đại học thuộc nghành xây dựng,Kiến trúc
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vai trò Giám sát thi công tại các công ty nội thất (có lĩnh vực thiết kế + thi công nội thất)
- Có kinh nhiệm giám sát thi công các công trình có Vốn ngân sách nhà nước.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, words, excels, Project.
- Có hiểu biết về vật liệu nội thất.
- Có thể đi công tác xa và chịu được môi trường áp lực cao.

- Lương: 15.000.000Đ - 20.000.000Đ (hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên)
- Phụ cấp khác: Công tác ngắn ngày, làm tăng ca, Phụ cấp xa nhà...
- Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty (Sinh nhật, Team Building 1-2lần/năm,.....)
- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và tạo điều kiện có thu nhập cao.
- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà Detech Tower, số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

