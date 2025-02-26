Tuyển Giáo viên Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và theo dõi hoạt động giảng dạy trực tuyến: Giám sát và hỗ trợ giáo viên trong quá trình diễn ra các lớp học trực tuyến tại Clevai, đảm bảo chất lượng trải nghiệm giảng dạy và học tập.

Quản lý xếp lịch và đăng ký lịch dạy: Điều phối và quản trị xếp lịch giảng dạy, xử lý các yêu cầu thay đổi lịch từ giáo viên, đảm bảo lịch dạy được cập nhật và phân bổ hợp lý.

Giám sát việc tuân thủ nội quy: Theo dõi việc thực hiện nội quy của giáo viên, đảm bảo tất cả giáo viên tuân thủ quy định về thời gian, chất lượng giảng dạy và các quy định khác của công ty.

Phối hợp liên phòng ban: Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban như CSKH, Kinh doanh, IT,... để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng hoạt động của giáo viên và hiệu quả vận hành.

Phối hợp với bộ phận vận hành: Cùng với bộ phận vận hành để hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên trong suốt quá trình giảng dạy, đảm bảo môi trường làm việc suôn sẻ và hiệu quả. Phối hợp để tạo lập và duy trì hệ thống báo cáo liên quan đến hoạt động của giáo viên (như: Tỉ lệ tham gia lớp, tỉ lệ đúng giờ, tỷ lệ huỷ lớp,...), đồng thời hướng dẫn sử dụng các báo cáo này cho các bộ phận liên quan.

Tính công và tính lương: Theo dõi giờ làm việc, tính công, tính lương cho giáo viên, đảm bảo quy trình thanh toán chính xác và đúng thời hạn (sẽ được đào tạo nghiệp vụ).

Hỗ trợ & giám sát quy trình tuyển dụng và đào tạo giáo viên: Hỗ trợ và giám sát các quy trình tuyển dụng và đào tạo giáo viên, đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và đáp ứng yêu cầu chất lượng của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Sư phạm, Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong quản trị giáo viên hoặc quản lý vận hành giáo dục.

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục trực tuyến hoặc EdTech.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo để đưa ra quyết định.

Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả với các phòng ban và giáo viên.

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 08-12tr gross

Phát triển các kỹ năng: quản lý, phát triển sản phẩm, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, phân tích dữ liệu…

Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung

Đánh giá bổ nhiệm, tăng lương 2 lần/năm. Luôn có chế độ thăng tiến rõ ràng và rộng mở với quy mô nhân sự tăng 30% - 50%/năm

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương, sau thử việc được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

