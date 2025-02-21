Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại VUIHOC.vn
Mức lương
2 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
25 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 15 Triệu
Giảng dạy các lớp học trực tuyến qua nền tảng Classin.
Soạn giáo án và tham gia đào tạo cùng phòng chuyên môn.
Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của học sinh, chấm điểm BTVN
Đảm bảo hiệu quả dạy và học…
Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tham gia xét tuyển đại học khối A, B với điểm Toán >= 8.
Chấp nhận sinh viên năm 3, năm 4….của các trường đại học, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Tiểu học, chuyên ngành Toán hoặc KHTN.
Đã từng tham gia biên soạn học liệu hoặc giảng dạy các chương trình Toán tư duy là một lợi thế.
Nắm bắt công việc nhanh, ham học hỏi và cầu thị.
Đảm bảo đăng ký giảng dạy tối thiểu 6 - 8 giờ/tuần trong khung giờ vàng theo quy định của nhà trường
tối thiểu 6 - 8 giờ/tuần
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương
Lương giảng dạy: 70.000 - 100.000 VNĐ/ giờ
70.000 - 100.000 VNĐ/ giờ
Lương đào tạo: 40.000 VNĐ/ giờ
Các khoản thưởng theo quy định từng loại lớp (nếu có)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều hoạt động gắn kết
Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.
Được tham gia nhiều hoạt động đào tạo và các hoạt động mang tính gắn kết cho giáo viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
