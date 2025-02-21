Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Mức lương 2 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 15 Triệu

Giảng dạy các lớp học trực tuyến qua nền tảng Classin.

Soạn giáo án và tham gia đào tạo cùng phòng chuyên môn.

Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của học sinh, chấm điểm BTVN

Đảm bảo hiệu quả dạy và học…

Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tham gia xét tuyển đại học khối A, B với điểm Toán >= 8.

Chấp nhận sinh viên năm 3, năm 4….của các trường đại học, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Tiểu học, chuyên ngành Toán hoặc KHTN.

Đã từng tham gia biên soạn học liệu hoặc giảng dạy các chương trình Toán tư duy là một lợi thế.

Nắm bắt công việc nhanh, ham học hỏi và cầu thị.

Đảm bảo đăng ký giảng dạy tối thiểu 6 - 8 giờ/tuần trong khung giờ vàng theo quy định của nhà trường

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương

Lương giảng dạy: 70.000 - 100.000 VNĐ/ giờ

Lương đào tạo: 40.000 VNĐ/ giờ

Các khoản thưởng theo quy định từng loại lớp (nếu có)

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều hoạt động gắn kết

Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.

Được tham gia nhiều hoạt động đào tạo và các hoạt động mang tính gắn kết cho giáo viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

