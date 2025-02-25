Tuyển Giáo viên Trường THPT Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 16 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Giảng dạy các môn học cho học sinh trung học phổ thông theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường

- Tham gia đóng góp xây dựng chương trình đào tạo của Nhà trường

- Chủ nhiệm lớp và hỗ trợ các công việc khác được phân công

- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, báo cáo, đánh giá định kỳ và đột xuất về tình hình học tập của học sinh

- Chấm chữa bài, xây dựng nề nếp lớp học

- Đôn đốc và theo dõi công nợ học phí hàng tháng của học sinh

- Liên hệ với Phụ huynh khi cần

Các môn học: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học.

Cơ sở giảng dạy 1: 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Các môn học: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ, Vật lý, Tin học.

Số lượng tuyển dụng:

- Môn Toán: 02 giáo viên

- Môn Văn: 02 giáo viên

- Môn Lịch sử: 04 giáo viên

- Môn Địa lí: 04 giáo viên

- Môn GDKT&PL: 03 giáo viên

- Môn Công nghệ: 01 giáo viên

- Môn Vật lý: 01 giáo viên

- Môn Tin học: 02 giáo viên

Cơ sở giảng dạy 2: Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.

- Môn Toán: 03 giáo viên

- Môn Văn: 03 giáo viên

- Môn Hóa học: 01 giáo viên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm

- Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy THPT. Đối với môn Lịch sử và môn Địa lí ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy khối 12

Hội đồng sẽ thực hiện qua 3 vòng:

- Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ;

- Vòng 2: Thi viết và phỏng vấn trực tiếp;

- Vòng 3: Dạy thử;

Tại Trường THPT Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Giáo viên mới vào sẽ được giáo viên hướng dẫn và phân lớp chủ nhiệm

- Thu nhập: Theo năng lực ( Lương cơ bản + Phụ cấp + Tiết dạy....)

- Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở, có không gian để phát triển

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

- Xét duyệt lương tăng theo định kỳ, theo quy định Nhà nước

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định của Nhà nước

- Hưởng phúc lợi theo quy định Nhà trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường THPT Hoàng Mai

