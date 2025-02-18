Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văng Lương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức Các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng (giờ ăn, ngủ, vệ sinh) đúng thời gian biểu theo quy định của nhà trường

Rèn Các kỹ năng hướng dẫn trẻ tự lập, văn minh

Quan tâm đến học sinh, theo dõi, ghi chép, đánh giá tình hình sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ và thực hiện giải pháp khắc phục hàng ngày, hàng tuần, định kỳ đánh giá.

2. Công tác Giáo dục

Lập KH giáo dục hàng tuần, hàng tháng

Quan sát, học hỏi sử dụng các kiến thức về tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ để áp dụng trong công việc chăm sóc và giáo dục trẻ

Thực hiện kế hoạch chuyên môn theo kế hoạch của Nhà trường (dạy học, tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi, dã ngoại, sự kiện, ngoại khóa ...)

Chuẩn bị đồ dùng học liệu cho các hoạt động dạy học, hoàn thành hồ sơ sổ sách lớp học theo quy định (tài sản, thông tin học sinh, thông tin sức khỏe, sổ sách chuyên môn...)

Theo dõi tiến bộ của học sinh và ghi nhận xét về đánh giá tiến bộ chung của học sinh vào báo cáo tiến độ học tập của học sinh vào các kỳ đánh giá hàng tháng, cuối kỳ 02 lần/năm (cuối HKI và HKII)

Cung cấp, trao đổi, tư vấn với PHHS về tình hình học tập, sự tiến bộ, các vấn đề về sức khỏe của tất cả trẻ trong lớp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non

Có kinh nghiệm giảng dạy tại trung tâm, trường 1 năm trở lên

Có hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ mầm non và yêu cầu giáo dục cơ bản cho từng độ tuổi

Tác phong theo đúng chuẩn mực nhà giáo

Giao tiếp ứng xử bằng sự thành tâm, thiện ý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản:

Giáo viên chủ nhiệm : 10-13tr

Giáo viên mầm non : 8- 10tr

2. Các chế độ thưởng

Thưởng tái tục học sinh

Thưởng KPIs hiệu quả hàng tháng

Thưởng học sinh mới

Thưởng nguồn

Đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN

