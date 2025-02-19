Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BABY STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BABY STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BABY STAR
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH BABY STAR

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH BABY STAR

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 195 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Giảng dạy toán tư duy theo phương pháp Mathnasium cho học sinh lứa tuổi Mầm non, đồng thời là cầu nối gắn kết giữa phụ huynh với nhà trường thông qua việc chia sẻ tình hình học tập của học sinh với phụ huynh.
• Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.
• Trao đổi kết quả các bài kiểm tra và quá trình học tập của học sinh với phụ huynh.
• Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại Trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Sư phạm Toán, Giáo dục Mầm Non hoặc các ngành liên quan đến giáo dục
• Yêu trẻ và tâm huyết với nghề giáo.
• Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
• Có khả năng sáng tạo.
• Thời gian làm việc:
+ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8h00 - 17h00 ;
+ Thứ Bảy: 8h00 – 17h00; (Thứ 7 sẽ được sắp xếp làm buổi sáng hoặc buổi chiều).
+ Nghỉ 01 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH BABY STAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận theo năng lực.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhân văn
• Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực
• Chính sách thưởng theo thành tích đóng góp
• Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc
• Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABY STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BABY STAR

CÔNG TY TNHH BABY STAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job310099
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 63 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 63 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MORITA GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MORITA GROUP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ thống giáo dục Edufit
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ MỚI - TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHIẾU LOUIS
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ KEY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ KEY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
8.3 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm