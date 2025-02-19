Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH BABY STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 195 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Giảng dạy toán tư duy theo phương pháp Mathnasium cho học sinh lứa tuổi Mầm non, đồng thời là cầu nối gắn kết giữa phụ huynh với nhà trường thông qua việc chia sẻ tình hình học tập của học sinh với phụ huynh.

• Sáng tạo giáo cụ, trò chơi Toán học phục vụ cho quá trình giảng dạy.

• Trao đổi kết quả các bài kiểm tra và quá trình học tập của học sinh với phụ huynh.

• Tham gia các sự kiện, hoạt động được tổ chức cho học sinh tại Trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Sư phạm Toán, Giáo dục Mầm Non hoặc các ngành liên quan đến giáo dục

• Yêu trẻ và tâm huyết với nghề giáo.

• Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

• Có khả năng sáng tạo.

• Thời gian làm việc:

+ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8h00 - 17h00 ;

+ Thứ Bảy: 8h00 – 17h00; (Thứ 7 sẽ được sắp xếp làm buổi sáng hoặc buổi chiều).

+ Nghỉ 01 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH BABY STAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thỏa thuận theo năng lực.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhân văn

• Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực

• Chính sách thưởng theo thành tích đóng góp

• Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc

• Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABY STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.