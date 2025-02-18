Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.

Tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ.

Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo cho cấp trên.

Thiết kế và chuẩn bị các giáo án, đồ dùng dạy học.

Phối hợp với phụ huynh để cùng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Quản lý lớp học, đảm bảo an toàn và vệ sinh cho trẻ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Có khả năng quản lý lớp học hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với trẻ và phụ huynh.

Kiên nhẫn, yêu trẻ, có trách nhiệm.

Có kiến thức về sự phát triển của trẻ mầm non.

Có khả năng tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ.

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà trường.

Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Được tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEC

