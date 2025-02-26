Tuyển Giáo viên Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Ngọc Ân

- Số No08 LK41

- 42, Khu dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tuyển dụng 3 vị trí: Giáo viên can thiệp nhóm lớn
Trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ chăm sóc học viên trong lớp nhóm.
Thiết kế bài học theo phương pháp ABA, TEACCH, PECS, hoặc các phương pháp phù hợp với học viên khuyết tật, tự kỷ.
Hướng dẫn học viên phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác xã hội, tự lập và nhận thức.
Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) cho từng trẻ trong nhóm theo tháng.
Thực hiện giáo dục thực nghiệm hướng nghiệp nghề làm oản nghệ thuật và sắp lễ thủ công cho học viên
Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với lứa tuổi và khả năng tiếp thu của học viên.
Tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho trẻ một cách hiệu quả và an toàn.
Thực hiện các công tác quản lý lớp học, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của học viên.
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành: tâm lý học, tâm lý Giáo dục, Tâm lý lâm sàng, Giáo dục đặc biệt, công tác xã hội, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và các ngành liên quan
Nắm vững kiến thức tâm lý lứa tuổi, hiểu biết về các rối nhiễu tâm lý ở trẻ.
Có kinh nghiệm làm việc với trẻ là một lợi thế
Yêu trẻ, kiên trì chịu khó
Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian, quản lý công việc hiệu quả.
Làm việc theo quy trình và ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc can thiệp cho trẻ tự kỷ từ 1 năm trở lên. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Hiểu biết về các phương pháp can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ (ABA, TEACCH, PECS, Floortime, v.v.).
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ can thiệp chuyên biệt (ABA, RDI, PECS…).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục đặc biệt hoặc trung tâm can thiệp

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Giáo viên chưa có kinh nghiệm: 6tr
Giáo viên có kinh nghiệm ( 8-12tr bao gồm cả dạy ngoài giờ)
Được tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.
Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của pháp luật,
Được đào tạo chuyên sâu về các phương pháp can thiệp cho trẻ đặc biệt.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, thất nghiệp theo quy định của pháp luật,
.Có lộ trình công việc/ review lương 6 tháng – 1 năm 1 lần theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51, Liền kề 6, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

