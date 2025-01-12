Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Hoạt động giảng Dạy
Level Basic: 450-550 đầu vào & 650 đầu ra
Level Intermediate: 560-590 đầu vào & 700+ đầu ra
Đảm bảo năng lực sư phạm và khả năng sử dụng ngoại ngữ luôn đáp ứng được yêu cầu của công việc, chịu trách nhiệm trước thông tin của cá nhân khi truyền đạt với HS / PHHS
Thiết kế bài dựa trên giáo trình của trung tâm và truyền tải bài dạy theo yêu cầu. Hiểu và phân tích bài đọc SAT ở các chủ đề khác nhau, có vốn từ vựng rộng, hiểu biết ở các lĩnh vực khác nhau như văn hoá, xã hội, lịch sử, khoa học, văn học. Hiểu biết sâu về ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh để có thể giải thích cặn kẽ cho học sinh, để học sinh hiểu được những sự khác biệt rất nhỏ trong các lựa chọn.
Giao bài tập kèm hướng dẫn làm bài và quy trình nộp bài chi tiết cho HS
Chấm, trả bài tập / bài thi của HS đúng hạn quy định của trung tâm
Hành chính liên quan tới lớp học
Nhận xét và đưa ra các hướng dẫn để cải thiện trình độ ngôn ngữ của HS theo yêu cầu và đặc thù của khóa học
Trả lời các thắc mắc của HS / PHHS về việc học tập trên lớp
Phối hợp với các bộ phận và nhân sự liên quan khi có sự vụ
Các yêu cầu khác
Hỗ trợ chấm bài test đầu vào theo hệ thống có sẵn
Tham gia đóng góp ý tưởng xây dựng giáo trình SAT cho ECE
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
SAT tối thiểu 1500+
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy SAT và dạy được đa dạng trình độ
Ưu tiên du học sinh Mỹ đã có quá trình học và ôn luyện SAT
Khả năng giao tiếp tốt và thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết, 20/11....
Tham gia BHXH với các giáo viên Full-time
Tham gia Teambuilding, Year End Party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
