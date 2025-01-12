Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hoạt động giảng Dạy

Level Basic: 450-550 đầu vào & 650 đầu ra

Level Intermediate: 560-590 đầu vào & 700+ đầu ra

Đảm bảo năng lực sư phạm và khả năng sử dụng ngoại ngữ luôn đáp ứng được yêu cầu của công việc, chịu trách nhiệm trước thông tin của cá nhân khi truyền đạt với HS / PHHS

Thiết kế bài dựa trên giáo trình của trung tâm và truyền tải bài dạy theo yêu cầu. Hiểu và phân tích bài đọc SAT ở các chủ đề khác nhau, có vốn từ vựng rộng, hiểu biết ở các lĩnh vực khác nhau như văn hoá, xã hội, lịch sử, khoa học, văn học. Hiểu biết sâu về ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh để có thể giải thích cặn kẽ cho học sinh, để học sinh hiểu được những sự khác biệt rất nhỏ trong các lựa chọn.

Giao bài tập kèm hướng dẫn làm bài và quy trình nộp bài chi tiết cho HS

Chấm, trả bài tập / bài thi của HS đúng hạn quy định của trung tâm

Hành chính liên quan tới lớp học

Nhận xét và đưa ra các hướng dẫn để cải thiện trình độ ngôn ngữ của HS theo yêu cầu và đặc thù của khóa học

Trả lời các thắc mắc của HS / PHHS về việc học tập trên lớp

Phối hợp với các bộ phận và nhân sự liên quan khi có sự vụ

Các yêu cầu khác

Hỗ trợ chấm bài test đầu vào theo hệ thống có sẵn

Tham gia đóng góp ý tưởng xây dựng giáo trình SAT cho ECE

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ, tuổi từ 21 đến 35

SAT tối thiểu 1500+

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy SAT và dạy được đa dạng trình độ

Ưu tiên du học sinh Mỹ đã có quá trình học và ôn luyện SAT

Khả năng giao tiếp tốt và thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh

Thưởng các ngày lễ, Tết, 20/11....

Tham gia BHXH với các giáo viên Full-time

Tham gia Teambuilding, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin