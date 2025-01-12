Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hoạt động giảng Dạy
Level Basic: 450-550 đầu vào & 650 đầu ra
Level Intermediate: 560-590 đầu vào & 700+ đầu ra
Đảm bảo năng lực sư phạm và khả năng sử dụng ngoại ngữ luôn đáp ứng được yêu cầu của công việc, chịu trách nhiệm trước thông tin của cá nhân khi truyền đạt với HS / PHHS
Thiết kế bài dựa trên giáo trình của trung tâm và truyền tải bài dạy theo yêu cầu. Hiểu và phân tích bài đọc SAT ở các chủ đề khác nhau, có vốn từ vựng rộng, hiểu biết ở các lĩnh vực khác nhau như văn hoá, xã hội, lịch sử, khoa học, văn học. Hiểu biết sâu về ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh để có thể giải thích cặn kẽ cho học sinh, để học sinh hiểu được những sự khác biệt rất nhỏ trong các lựa chọn.
Giao bài tập kèm hướng dẫn làm bài và quy trình nộp bài chi tiết cho HS
Chấm, trả bài tập / bài thi của HS đúng hạn quy định của trung tâm
Hành chính liên quan tới lớp học
Nhận xét và đưa ra các hướng dẫn để cải thiện trình độ ngôn ngữ của HS theo yêu cầu và đặc thù của khóa học
Trả lời các thắc mắc của HS / PHHS về việc học tập trên lớp
Phối hợp với các bộ phận và nhân sự liên quan khi có sự vụ
Các yêu cầu khác
Hỗ trợ chấm bài test đầu vào theo hệ thống có sẵn
Tham gia đóng góp ý tưởng xây dựng giáo trình SAT cho ECE

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ, tuổi từ 21 đến 35
SAT tối thiểu 1500+
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm giảng dạy SAT và dạy được đa dạng trình độ
Ưu tiên du học sinh Mỹ đã có quá trình học và ôn luyện SAT
Khả năng giao tiếp tốt và thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
Thưởng các ngày lễ, Tết, 20/11....
Tham gia BHXH với các giáo viên Full-time
Tham gia Teambuilding, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ECE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 71 ngõ 23 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

