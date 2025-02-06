Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Quản lý lễ tân và nghiệp vụ tiền sảnh

Quản lý buồng phòng và dịch vụ dọn phòng

Quản lý thực phẩm và đồ uống (F&B)

An toàn thực phẩm và vệ sinh trong khách sạn

Xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo.

Hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tại các nhà hàng, khách sạn đối tác.

Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm với chuyên gia trong ngành.

Thực hiện nghiên cứu khoa học, cập nhật xu hướng mới trong ngành.

Hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ chuyên ngành.

Tham gia các công tác khác theo phân công của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, Dịch vụ hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Nhà hàng - Khách sạn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đào tạo nội bộ.

Kỹ năng giảng dạy, truyền đạt và giao tiếp tốt.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn quốc tế.

Thành thạo kỹ năng nghiệp vụ trong ngành Nhà hàng - Khách sạn.

Kỹ năng tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập.

Có khả năng sử dụng công nghệ trong giảng dạy (phần mềm quản lý khách sạn, đặt phòng...).

Có chứng chỉ nghiệp vụ khách sạn (Ví dụ: Chứng chỉ Quản lý Nhà hàng - Khách sạn quốc tế).

Có quan hệ với doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên thực tập và việc làm.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn

Được xét khen thưởng, vinh danh 6 tháng/1 lần

Được tham gia rất nhiều các chương trình mang đậm chất Cen Group

Được tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Được hưởng những chính sách Phúc lợi mà chỉ những Cenner mới có được

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

Được thưởng lương tháng 13

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

