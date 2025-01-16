Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 492 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chuẩn bị bài giảng và dụng cụ học tập cho mỗi buổi học theo chương trình bản quyền của công ty;

Đứng lớp, giảng dạy các chương trình khóa học kỹ năng sống thái độ sống theo giáo án chương trình bản quyền của công ty.

Tham gia lên ý tưởng sáng tạo, nâng cao chất lượng nội dung giảng dạy.

Định hướng, coaching cho các bé và phụ huynh nếu có yêu cầu.

Tổ chức các hoạt động trong lớp học và các hoạt động bổ trợ theo hướng dẫn trong giáo án;

Theo dõi quá trình phát triển của các học viên và báo cáo theo tháng, theo khóa (sẽ có sự hỗ trợ từ trợ giảng);

Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năm sinh: 2000-1997

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành sư phạm, tâm lý, quản lý giáo dục, công tác xã hội, xã hội học, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non và các ngành có liên quan đến giáo dục là một lợi thế (không bắt buộc)

Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và tự tin trước đám đông;

Có kỹ năng quản lý lớp tốt, năng động và nắm bắt được tâm lý học sinh;

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, yêu công việc giảng dạy, chia sẻ kiến thức.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy các môn Kỹ năng: Giao tiếp, thuyết trình, MC cho trẻ...; Các ứng viên đã có các chứng chỉ đảo tạo kỹ năng mềm có liên quan;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng

Thưởng theo năng lực.

Thưởng theo thâm niên, thưởng tết.

Xét tăng lương: 1 lần/năm.

Lương cứng + hoa hồng

10.000.000 - 25.000.000 đồng

Chế độ phúc lợi:

Ký kết HĐLĐ, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước.

Chế độ du lịch, nghỉ mát; tổ chức sinh nhật.

Sản phẩm chất lượng, đối thủ cạnh tranh ít, cơ chế tốt.

Được làm việc với đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, lãnh đạo có tâm có tầm, có cơ hội thăng tiến cao hơn trong công việc.

Được tuyển dụng và đào tạo nhân viên theo kế hoạch công việc.

Điều kiện làm việc:

Được đào tạo theo quy trình chuyên nghiệp, chuẩn mực về giáo dục đã áp dụng tại Việt Nam.

Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ với lãnh đạo doanh nghiệp hàng tháng

Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng cần thiết, phát triển kỹ năng quản lý.

Được đại diện công ty trong các giao dịch với khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀM NĂNG VÔ HẠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin