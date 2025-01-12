Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

A - Công tác tuyển dụng/đào tạo nhân sự:

Tuyển dụng và quản lý chất lượng giáo viên, trợ giảng, tester.

Lên kế hoạch, xây dựng và và trực tiếp đào tạo nhân sự mới.

Triển khai công tác đào tạo định kỳ nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đang hoạt động.

B - Công tác quản trị chất lượng:

Xây dựng KPI đánh giá hiệu quả công việc nhân sự.

Thanh tra lớp học, giám sát các hoạt động giảng dạy.

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, tiếp nhận phản hồi từ team Vận hành để xây dựng quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xử lý phản hồi về chất lượng giảng dạy.

Tham gia điều phối sắp xếp nhân sự vào các lớp học phù hợp.

Theo dõi kết quả học tập của học sinh và định hướng cho GV, TG, QLHT phương án giúp đỡ học sinh yếu kém đạt mục tiêu học tập.

C - Công tác kết nối:

Tổ chức họp đội định kỳ.

Tổ chức các chương trình offline chăm sóc đời sống tinh thần cho đội nhóm.

D - Các công việc khác:

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Tham gia các buổi họp đội và tổng kết công việc định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chân dung ứng viên:

Chứng chỉ TOEIC ≥ 900/ IELTS ≥ 7.5/Các chứng chỉ khác tương đương;

Tốt nghiệp Đại học/Cao học;

Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ giảng dạy TESOL/CELTA/Khác;

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em;

Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm/trưởng ban mảng NC&PT SP hoặc quản lý giáo viên;

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc ca chiều/tối khi có sự kiện tại trung tâm;

Định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực giáo dục.

Những năng lực chính mà BingGo Leaders by Langmaster đang tìm kiếm:

Bạn là người yêu thích công việc liên quan đến trẻ em: Bạn đam mê làm việc trong môi trường giáo dục dành cho trẻ, luôn chú trọng đến sự phát triển và nhu cầu học tập của các em, từ đó giúp trẻ xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ nhỏ;

Bạn lấy học viên làm trung tâm: Bạn luôn đặt học viên lên hàng đầu, lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu học tập của họ. Bạn có khả năng tùy chỉnh phương pháp giảng dạy để đáp ứng mục tiêu học tập của từng học viên;

Bạn là người giao tiếp, truyền đạt tốt: Bạn tự tin trình bày, truyền đạt thông tin mạch lạc và dễ hiểu. Bạn linh hoạt trong việc điều chỉnh cách truyền tải để phù hợp với từng đối tượng, giúp thông điệp luôn rõ ràng và hiệu quả;

Bạn có trách nhiệm cao trong công việc: Bạn luôn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, theo dõi sát sao quá trình làm việc của đội ngũ giáo viên và duy trì chất lượng giảng dạy cao. Bạn có tinh thần cam kết, chủ động trong công việc, luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự phát triển của học viên và hiệu quả giảng dạy của giáo viên;

Bạn có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân: Bạn không ngừng tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Bạn luôn sẵn sàng thử nghiệm các phương pháp mới, sáng tạo trong cách làm việc, đồng thời thích nghi nhanh chóng với những thay đổi để mang lại giá trị tốt nhất cho tổ chức;

Bạn là người kết nối tốt: Bạn tổ chức các cuộc họp định kỳ và xây dựng môi trường làm việc gắn kết, đồng thời chăm sóc đời sống tinh thần của đội ngũ qua các chương trình offline. Bạn tạo ra không gian làm việc thoải mái và động viên tinh thần cho tất cả thành viên trong nhóm;

Bạn là người lãnh đạo có tầm nhìn: Bạn có khả năng tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên, trợ giảng chất lượng, đồng thời định hướng và phát triển năng lực của họ. Bạn xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản và trực tiếp dẫn dắt các nhân sự mới, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Thoả thuận theo năng lực.

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…).

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

