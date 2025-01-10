Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạt động giảng dạy:

Giảng dạy các trình độ tiếng Đức (từ A1 – B1) cho các học viên học mới, học phụ đạo, học bù, học đuổi... theo hình thức online/offline tại trụ sở chính hoặc tại các cơ sở đào tạo theo sự phân công của quản lý trực tiếp với chương trình và giáo án được thiết kế sẵn. Yêu cầu: Đúng chương trình - Đúng kiến thức - Kịp tiến độ

Rèn ý thức, tác phong cho các học viên tại trụ sở chính hoặc tại các cơ sở đào tạo theo sự phân công của quản lý trực tiếp đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn được ban hành của công ty.

Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp... tạo động lực học tập và gắn kết cho học viên và công ty theo sự điều phối của quản lý trực tiếp.

Hoạt động kiểm soát - Đánh giá:

Chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình học tập và rèn luyện ý thức tác phong của học viên lớp chủ nhiệm.

Chịu trách nhiệm cập nhật tình trạng học tập theo định kỳ hoặc đột xuất theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp (Trực tiếp hoặc phần mềm).

Chịu trách nhiệm cập nhật tình rèn luyện ý thức của học viên theo định kỳ quy định lên phần mềm theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Tham gia đánh giá chất lượng học viên và giáo viên theo phân công của quản lý trực tiếp.

Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lớp chủ nhiệm theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Hoạt động học hỏi, phát triển:

Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn do phòng và sự kiện nội bộ do công ty tổ chức.

Tham gia cải tiến chương trình, xây dựng học liệu, giảng liệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Đức hoặc đã từng học tập tại Đức

Trình độ tiếng Đức tương đương B2 hoặc TestDaf 4 trở lên

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sư phạm tốt

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Đức

Sẽ được đào tạo, training , hướng dẫn để nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng day, quản lý tại các trường/ viện ngôn ngữ/ trung tâm đào tạo tiếng Đức hoặc có chứng chỉ giảng dạy tiếng Đức của viện Goethe hoặc các đại học chuyên ngành

Tại CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, không giới hạn

Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sau 2 tháng thử việc

Thưởng Lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh

Các chế độ khác: 1/6, 8/3, sinh nhật, Trung thu, 20/10, Noel,...

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, thỏa sức sáng tạo đưa ý kiến

Môi trường làm việc cực kỳ năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung

Sếp nice, đồng nghiệp hòa đồng

Hưởng 15 ngày phép/năm

Có cơ hội đi công tác, thăm trụ sở công ty tại Đức

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY

