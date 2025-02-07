Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH XUÂN 188 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 35 Triệu

Mức lương 5 - 35 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 188, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 35 Triệu

Giảng dạy môn Hóa học cho HS lớp 10, 11, 12 theo chương trình luyện thi THPT Quốc gia & ĐGNL, ĐGTD

Quy mô lớp học: 10-150HS (tùy theo năng lực GV)

Xây dựng và phát triển giáo án, bài giảng, tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu ôn thi

Tổ chức các buổi ôn tập, kiểm tra, đánh giá định kỳ để theo dõi tiến độ học tập của học sinh

Tư vấn, hỗ trợ học sinh về phương pháp học tập hiệu quả và chiến lược làm bài thi môn Hóa học

Phối hợp với các giáo viên khác trong việc xây dựng chương trình ôn thi tổng hợp

Xây dựng bài giảng online (khi Trung tâm/công ty phân công)

Tham gia xây dựng nội dung liên quan đến chuyên môn hoặc nội dung truyền thông góp phần phát triển các trang mạng xã hội của Trung tâm/cty.

Với Mức Lương 5 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học hoặc các ngành liên quan (đủ điều kiện hồ sơ chuyên môn giảng dạy môn Hóa THPT)

Ưu tiên ứng viên có thành tích học thuật cao và có khả năng xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về môn Hóa học, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến chương trình THPT

Nắm vững cấu trúc đề thi, dạng bài tập Vật lý thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia

Có kỹ năng truyền đạt tốt, khả năng giảng dạy sinh động, lôi cuốn học sinh

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu nghề và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH XUÂN 188 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Đồng hành giảng dạy với đội ngũ GV chuyên môn cao, danh tiếng

Lương thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực (từ 5 đến hơn 30tr)

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch giảng dạy

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong quá trình làm việc tại Trung tâm/cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH XUÂN 188

