Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 449 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Dạy các lớp học thử cho học viên mới (tối thiểu 1 học viên, tối đa 4 học viên/lớp).

Phối hợp xếp lịch học thử cùng với nhân sự nội bộ.

Đánh giá buổi học thử cho Học viên (sẽ được đào tạo để đánh giá).

Các công tác khác theo sự phân công của Phụ trách phòng.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin về khả năng đánh đàn, biểu diễn Piano và có khả năng quan sát.

Có bằng cấp/chứng chỉ liên quan là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Piano với đa dạng hình thức lớp và đối tượng hoặc có kinh nghiệm biểu diễn tại nhà thờ, sân khấu.

Ca 1: 8h-13h;

Ca 2: 13h-18h;

Ca 3: 17h-22h.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Gross: 80.000 - 120.000 VNĐ/lớp.

Thử việc 100% Lương.

Được chủ động đăng ký thời gian và địa điểm làm việc linh động.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Được hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn và dấu mộc đánh giá của Công ty (nếu cần).

Được đào tạo từ nhân viên part-time trở thành nhân viên chính thức tại Trung tâm.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, công bằng, thân thiện.

Được thưởng Lễ, Tết theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin