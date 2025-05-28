Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường 449, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
– Trực tiếp giảng dạy các lớp TOEIC 2 hoặc 4 Kỹ Năng Nghe Đọc Nói Viết
- Chữa bài tập kèm nhận xét, đánh giá học viên từng buổi
– Hỗ trợ đưa ra giải pháp giúp học viên cải thiện chất lượng học tập trong khóa học
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc tiếng Anh (Toeic trên 900 LR, 350 SW hoặc Ielts trên 7.0) là một lợi thế.
- Ưu tiên tốt nghiệp các khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Năng động và có trách nhiệm trong công việc.
- Có tâm huyết với nghề, làm việc có trách nhiệm.
- Phong cách giảng dạy tự tin, lôi cuốn.
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, dao động 250k đến 300k/buổi.
- Thưởng năng lực: thưởng học viên đi thi đạt thành tích tốt
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên fulltime tại hệ thống.
- Nhận lớp dạy ngay sau khi pass PV và kết thúc training.
- Sẵn bộ giáo trình, học liệu được chuẩn hóa của hệ thống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA
