Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Đường 449, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

– Trực tiếp giảng dạy các lớp TOEIC 2 hoặc 4 Kỹ Năng Nghe Đọc Nói Viết

- Chữa bài tập kèm nhận xét, đánh giá học viên từng buổi

– Hỗ trợ đưa ra giải pháp giúp học viên cải thiện chất lượng học tập trong khóa học

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc tiếng Anh (Toeic trên 900 LR, 350 SW hoặc Ielts trên 7.0) là một lợi thế.

- Ưu tiên tốt nghiệp các khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Năng động và có trách nhiệm trong công việc.

- Có tâm huyết với nghề, làm việc có trách nhiệm.

- Phong cách giảng dạy tự tin, lôi cuốn.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, dao động 250k đến 300k/buổi.

- Thưởng năng lực: thưởng học viên đi thi đạt thành tích tốt

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên fulltime tại hệ thống.

- Nhận lớp dạy ngay sau khi pass PV và kết thúc training.

- Sẵn bộ giáo trình, học liệu được chuẩn hóa của hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA

