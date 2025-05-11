Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Kindy City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Kindy City
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giáo viên năng khiếu dạy Aerobic và Yoga cho các bé mầm non.
Lập kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh bộ môn giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo dục quy định.
Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đổi mới hình thức và phương pháp dạy học cho học sinh nhầm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Dàn dựng một số tiết mục phục vụ cho các chương trình lễ hội của nhà trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Phụ trách giảng dạy các cơ sở (cơ sở Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức)
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với bộ môn giảng dạy.
Có các chứng chỉ Aerobic, chứng chỉ yoga.
Có năng khiếu, đam mê và có kiến thức về bộ môn giảng dạy
Ngoại hình tốt là một lợi thế
Yêu trẻ, có trách nhiệm với công việc.
Đã có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên.
Tại Công Ty TNHH Kindy City Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13.
- Xét tăng lương hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và các chế độ ưu đãi khác theo qui định của nhà trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kindy City
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
