Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Kindy City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Phú Nhuận

Giáo viên năng khiếu dạy Aerobic và Yoga cho các bé mầm non.

Lập kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh bộ môn giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo dục quy định.

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đổi mới hình thức và phương pháp dạy học cho học sinh nhầm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Dàn dựng một số tiết mục phục vụ cho các chương trình lễ hội của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Phụ trách giảng dạy các cơ sở (cơ sở Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức)

Giới tính Nữ, tuổi dưới 40.

Tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với bộ môn giảng dạy.

Có các chứng chỉ Aerobic, chứng chỉ yoga.

Có năng khiếu, đam mê và có kiến thức về bộ môn giảng dạy

Ngoại hình tốt là một lợi thế

Yêu trẻ, có trách nhiệm với công việc.

Đã có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên.

Tại Công Ty TNHH Kindy City Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đảm bảo tương xứng theo năng lực.

- Lương tháng 13.

- Xét tăng lương hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Hỗ trợ cơm trưa.

- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và các chế độ ưu đãi khác theo qui định của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kindy City

