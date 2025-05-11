Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179F đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận giáo viên mới từ bộ phận tuyển dụng và thực hiện training hội nhập trước khi chính thức nhận lớp.

- Xử lý các thông tin liên quan đến giáo viên từ các bộ phận khác hoặc thông tin phát sinh, đảm bảo sự thông suốt và chính xác (bao gồm thời khoá biểu, thay đổi giảng dạy,...).

- Theo dõi, hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc của giáo viên liên quan đến tác phong, thái độ hoặc hiệu suất.

- Dự giờ, đánh giá chất lượng lớp học, phản hồi và hỗ trợ cải thiện phương pháp giảng dạy của giáo viên.

- Đề xuất lộ trình training phù hợp cho giáo viên gửi lên bộ phận đào tạo.

- Tham gia công tác tuyển dụng nếu có điều động từ team leader.

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh thành thạo (tương đương IELTS 6.5+), ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý vấn đề tốt và có thể chịu áp lực công việc.

- Tư duy sáng tạo, chủ động và có tinh thần học hỏi, cập nhật phương pháp giảng dạy mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

- 12 ngày phép/năm, phép thâm niên theo thời gian làm việc.

- Cơ hội học hỏi, làm việc với đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm.

- Được đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh trong quá trình làm việc.

- Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, thưởng sáng kiến, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ EIV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.