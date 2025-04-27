Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy các bộ môn lập trình Scratch và Python dành cho học học viên từ 8-16 tuổi.
Tham gia làm việc trực tiếp tại phòng Lab vào buổi tối để cùng thảo luận và hoàn thiện nội dung.
Xây dựng nội dung kết hợp lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính sáng tạo và dễ tiếp cận.
Đề xuất các hoạt động thực hành, bài tập ứng dụng giúp trẻ học tập trực quan, hứng thú hơn.
Lên kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho buổi học được phân công.
Phối hợp cùng Nhà trường đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Chuẩn bị học cụ, mô hình khi có sự kiện công ty tổ chức.
Hỗ trợ, tư vấn các nhà trường trong các hoạt động giáo dục STEAM (ngày hội STEAM, học sinh nghiên cứu khoa học...)
Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, Marketing thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh công ty và chương trình giáo dục STEM đến các nhà trường, phụ huynh.
Thực hiện các công việc khác về chuyên môn và vận hành theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học tự nhiên, Tiểu học. Ưu tiên tốt nghiệp các trường Sư phạm.
Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, kinh nghiệm giảng dạy STEAM là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Không ngại di chuyển, ham học hỏi.
Yêu thích giảng dạy, làm việc với trẻ em.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo giờ đối với giáo viên bán thời gian, thu nhập cố định đối với giáo viên toàn thời gian;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được hưởng lương theo số giờ làm việc đã đăng ký và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Được đào tạo, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng trước khi đứng lớp;
Được ứng dụng và trải nghiệm công nghệ mới trên thế giới.
Tiếp xúc nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức và thực tế thông qua các bộ công cụ, dụng cụ hàng đầu....;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

