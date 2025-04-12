Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường 62, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Theo dõi, điểm danh và hỗ trợ học viên trong quá trình học và tham gia hoạt động

Nhận diện các vấn đề tâm lý, sức khỏe và trao đổi với phụ huynh khi cần thiết

Hỗ trợ và tổ chức các nội dung theo chương trình Summer Camp được phân công (tiếng Anh, kỹ năng sống, STEM, nghệ thuật,...).

Đảm bảo tất cả học viên đều tham gia đầy đủ vào bài học và hoạt động, kiểm tra bài tập, sản phẩm học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn cải thiện

Phụ trách chính điều phối học sinh Khóa hè trong việc ăn uống và ngủ nghỉ.

Trao đổi với các Giáo viên bộ môn khác để đánh giá và nhận xét học sinh mỗi tuần đối với nhóm tiểu học và mỗi ngày đối với nhóm mầm non theo đúng tiến độ và yêu cầu của khóa học.

Ghi nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh giữa các học viên (mâu thuẫn, khó khăn trong học tập,...)

Báo cáo hàng ngày về tình hình lớp học (học tập, kỷ luật, sức khỏe học viên,..)

Tham gia các buổi họp đánh giá cùng công ty, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình Summer Camp

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của Công ty.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên hoặc cử nhân Đại học/Cao Đẳng có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc với trẻ em (giáo viên mầm non hoặc làm việc liên quan đến lĩnh vực giáo dục là một lợi thế)

Tiếng Anh giao tiếp trung bình khá (sử dụng trong môi trường lớp học)

Yêu trẻ và có tinh thần sẵn sàng chịu áp lực; kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ là một lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, ngoại hình ưa nhìn; giọng nói rõ ràng, dễ nghe, linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong lớp hoặc hoạt động ngoại khóa

Từ 06:30 - 16:30 (Nghỉ trưa luân phiên sau khi học sinh ngủ và ăn trưa cùng học sinh từ 11:00 đến 14:00)

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000 - 7.000.000 VND/mỗi đợt 4 tuần

Chế độ ăn trưa và nghỉ trưa cùng học sinh

Được đào tạo kỹ năng giảng dạy và quản lý lớp học trước khi nhận lớp.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.

Tham gia các hoạt động nội bộ, team building trong thời gian làm việc.

Ưu tiên xét tuyển cho các vị trí lâu dài nếu có dự định gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM

