Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giảng dạy Toán cho học sinh theo chương trình học của Bộ Giáo dục và chương trình của trung tâm.

Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, bài kiểm tra, bài tập về nhà cho học sinh.

Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, giải đáp các thắc mắc của học sinh.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành Toán hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê giảng dạy, yêu trẻ, có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng

