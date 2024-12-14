Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Origamin Vinhome Grandpark, TP Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

trợ giảng/Giáo viên tiếng Anh tại trung tâm dạy giáo trình chuẩn Mỹ, dạy cùng với giáo viên nước ngoài.
Trợ giảng và dạy cuối tuần và các ngày trong tuần.
Trợ giảng và dạy sau giờ hành chính
Công việc bổ trợ
- Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo;
- Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học tại các trường đại học chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ anh, marketing, quản trị nhân sự, ngân hàng, đại học sư phạm ( Dự kiến tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh - Ngôn ngữ Anh - tiếng Anh thương mại, quản trị nhân sự, Marketing, kinh doanh)
Có 1 năm kinh nghiệm dạy chính tại các trung tâm ILA, VUS, APOLOvới mức lương từ sẽ là lợi thế lớn. Đối với giáo viên mới ra trường mức lương thỏa thuận.

Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng theo chế độ của công ty, thưởng KPI theo năng lượng, được tăng lương, điều chỉnh lương dựa trên số giờ dạy và đóng góp trong công ty.
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập từ 3 - 10 triệu tùy theo lớp nhận, số thời gian trợ giảng và dạy và theo năng lực;
- Thưởng theo hiệu quả công việc từ 5% – 15% lương của lớp dạy theo số lượng học sinh trong lớp nếu dạy Part-time;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85 Huy Cận, Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

