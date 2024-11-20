Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

⦁ Xây dựng ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo dạng graphic như: POSM, banner, poster, brochure, catalogue, leaflet, standee, backdrop, thư mời, thiệp chúc mừng, thiệp cảm ơn v.v...
⦁ Chụp ảnh sản phẩm, thiết kế layout, template dành cho các sản phẩm trên Social và sàn TMĐT.
⦁ Quay sản phẩm và edit video cho kênh Social và sàn TMĐT.
⦁ Các thiết kế khác theo yêu cầu, như: bao bì sản phẩm, giấy phép đăng ký lưu hành sản phẩm, maquette quảng cáo sản phẩm, v.v...
⦁ Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật các xu hướng thiết kế mới cho sản phẩm thiết kế.
⦁ Thực hiện các công việc khác, theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⦁ Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
⦁ Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như AI, PTS...
⦁ Có gu thẩm mỹ tốt, bắt kịp trend và yêu thích mạng xã hội.
⦁ Có khả năng setup và thành thạo trong việc sử dụng thiết bị chụp ảnh.
⦁ Có khả năng quay chụp và edit video.
⦁ Khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt và chịu áp lực trong công việc tốt.
⦁ Triển khai và báo cáo công việc định kỳ.
⦁ Có laptop cá nhân, có trách nhiệm với công việc và ham học hỏi
⦁ Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc
⦁ Ứng viên gửi kèm portfoio.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì

⦁ Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hòa đồng, sáng tạo.
⦁ Được hưởng các chế độ khác theo quy chế riêng của Công ty (sinh nhật, du lịch hằng năm, tham gia nhiều buổi party cùng đồng nghiệp)
⦁ Làm việc từ 9h - 18h (T2 - T6)
⦁ Địa điểm làm việc: 1069 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1069 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

