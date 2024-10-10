Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 – 119 Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm duyệt tất cả các ấn phẩm thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng nhất và nhận dạng thương hiệu. Phối hợp với Marketing và các bộ phận liên quan để lên kế hoạch làm việc cho cả phòng. Theo dõi tiến độ và hỗ trợ các thành viên trong nhóm đảm bảo hoàn thành công việc đúng deadline. Các công việc khác liên quan theo sự phân công của quản lí trực tiếp. Chịu trách nhiệm duyệt tất cả các ấn phẩm thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng nhất và nhận dạng thương hiệu Tập trung sản xuất ấn phẩm 2D Design cho các chương trình bán hàng (trên sàn Thương mại điện tử, Website bán hàng, Social Media)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng và năng lực chuyên môn cần có:

Tôn trọng deadline. Có tính thẩm mỹ tốt và am hiểu về nhận diện thương hiệu. Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa Photoshop, Illustrator, Indesign... Có kinh nghiệm về quay video sản phẩm ngắn (dưới 3 phút) bằng điện thoại là 1 lợi thế.

Học vấn và Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Thiết kế - Mỹ thuật Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương Nam/nữ từ 25-30 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh. Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước. Phép năm: 12 ngày / năm. Happy Day: toàn thể nhân viên được về sớm 1 tiếng vào thứ năm hằng tuần Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng. Nhận quà vào ngày sinh nhật theo chính sách cho từng cấp bậc. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: bóng đá, cầu lông, chạy bộ... Tham gia du lịch công ty kết hợp các hoạt động xây dựng đội nhóm. Được cân nhắc áp dụng chính sách cống hiến khi gắn bó từ 5 năm trở lên. Làm việc trong môi trường hoà đồng, không rào chắn, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên. Thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng, tư duy lãnh đạo...với mong muốn bạn phát triển cùng MIA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

