Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Anne Hill làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Monitor receivables; confirm and report cash inflows to relevant departments (Billing, ASC).

Theo dõi công nợ, xác nhận và báo cáo dòng tiền về cho các bộ phận liên quan (Billing, ASC).

• Issue invoices on time, send them to parents, and track payment status.

Xuất hóa đơn đúng hạn, gửi hóa đơn cho phụ huynh và theo dõi quá trình thanh toán.

• Allocate monthly revenue; record tuition, CCA, bus fees, and other related charges.

Phân bổ doanh thu hàng tháng, hạch toán thu chi học phí, CCA, bus và các khoản phí liên quan.

• Reconcile and process fee reductions, refunds, vouchers, and discounts in compliance with regulations.

Đối chiếu và xử lý các khoản giảm trừ, hoàn phí, voucher, chiết khấu theo quy định.

• Calculate and process student fee refunds, record additional charges, and track insurance fee payments.

Tính toán hoàn phí, ghi nhận phí phát sinh theo từng học sinh, theo dõi thanh toán bảo hiểm.

• Coordinate with banks regarding payment methods such as wire transfers and POS.

Làm việc với ngân hàng về thanh toán phí qua chuyển khoản, POS.

• Reconcile bank statements and monitor payment receipts and customer balances.

Đối chiếu sổ phụ ngân hàng, theo dõi chứng từ thanh toán và công nợ với khách hàng.

• Call parents to remind them of due fees and support them with invoice/payment-related inquiries.

Gọi nhắc phí phụ huynh khi đến hạn, hỗ trợ xử lý khiếu nại và phản hồi liên quan đến hóa đơn – học phí.

• Prepare regular revenue reports and support internal audits when required.

Lập báo cáo doanh thu định kỳ và hỗ trợ kiểm toán nội bộ khi cần.