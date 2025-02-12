Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
- Hà Nội: 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tham gia xây dựng định biên nhân sự, mô tả công việc.
Thực hiện quy trình hoạt động tuyển dụng nhân sự của công ty. Tìm kiếm và tư vấn đề xuất các kênh nguồn, đối tác tuyển dụng phù hợp để thực hiện công tác thu hút, tạo nguồn ứng viên và tuyển dụng nhân sự.
Tham gia thực hiện hành trình trải nghiệm nhân viên.
Đề xuất và thực hiện các sáng kiến xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả nhằm nâng cao danh tiếng của tổ chức và thu hút nhân tài
Theo dõi và cung cấp báo cáo thường xuyên về kết quả thực hiện tuyển dụng
Thực hiện một số công tác hành chính văn phòng
Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị: Đảm bảo các trang thiết bị văn phòng luôn trong tình trạng hoạt động tốt, mua sắm và quản lý tài sản văn phòng, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất.
Lưu trữ tài liệu và hồ sơ: Quản lý hệ thống lưu trữ tài liệu, hồ sơ của công ty một cách khoa học và dễ dàng truy xuất.
Tiếp nhận và xử lý công văn, thư từ: Quản lý việc tiếp nhận, phân loại, và xử lý các công văn, thư từ, tài liệu đến và đi của công ty.
Tổ chức các sự kiện nội bộ: Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ như hội nghị, họp mặt, team building, sinh nhật, và các hoạt động gắn kết khác
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể giao tiếp Tiếng Trung Tốt, ưu tiên từ HSK4 trở lên
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: quản trị, kế toán, pháp lý, nhân sự, tiếng trung
Kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có kiến thức về luật lao động,....
Yêu cầu: có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật. ( BHXH đóng full lương)
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;
Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
