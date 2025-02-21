Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park - Hoàng Mai - Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.

- Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt.

- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng và quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.

- Quản lý data dữ liệu tuyển dụng.

- Thực hiện các công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện

- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Kinh doanh, Marketing,...

- Tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong công việc - Thái độ tích cực, cầu tiến, năng động



- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

- Kỹ năng báo cáo công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 6.000.000 - 9.000.000/tháng + phụ cấp (ăn trưa, máy tính, chuyên cần) + đãi ngộ khác

Tháng có 2 ngày nghỉ phép có lương và các ngày chủ nhật\

BHXH, BHYT, BHTN, Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Sau 2 tháng thực tập, nếu có năng lực tốt, cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được cung cấp dấu xác nhận báo cáo với nhà trường.

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Ban Lãnh đạo Tâm - Tài, đồng hành và hỗ trợ.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

