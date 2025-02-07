Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tuyển dụng nhân sự ( Lái xe 70%)

Rà soát quy trình nhân sự hiện tại và đưa ra những kaizen phù hợp

Thực hiện các công việc về thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép tập huấn lái xe,... ngành vận tải

Hỗ trợ tính lương

Theo dõi và thực hiện đề xuất thanh toán chế độ phúc lợi cho NLĐ

Theo dõi cập nhật danh sách nhân sự

Đào tạo nhân sự mới, tiếp nhận và bàn giao nhân sự theo quy định của công ty

Tốt nghiệp cao đẳng đại học

Chăm chỉ , có kinh nghiệm tuyển dụng lái xe là một lợi thế

Nhanh nhẹn, muốn phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc

Được hưởng các chế độ phúc lợi hiện hành của công ty

Lương tháng 13, du lịch hằng năm

