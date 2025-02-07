Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tuyển dụng nhân sự ( Lái xe 70%)
Rà soát quy trình nhân sự hiện tại và đưa ra những kaizen phù hợp
Thực hiện các công việc về thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép tập huấn lái xe,... ngành vận tải
Hỗ trợ tính lương
Theo dõi và thực hiện đề xuất thanh toán chế độ phúc lợi cho NLĐ
Theo dõi cập nhật danh sách nhân sự
Đào tạo nhân sự mới, tiếp nhận và bàn giao nhân sự theo quy định của công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học
Chăm chỉ , có kinh nghiệm tuyển dụng lái xe là một lợi thế
Nhanh nhẹn, muốn phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc
Được hưởng các chế độ phúc lợi hiện hành của công ty
Lương tháng 13, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

