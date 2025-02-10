Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
- Hà Nội: Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện các công tác Hành chính, Lễ tân văn phòng.
Thực hiện công tác tuyển dụng: tìm kiếm, thu thập và sàng lọc CV, liên hệ phỏng vấn và hỗ trợ ứng viên onboard.
Giám sát việc thực hiện các quy định về giờ giấc, tác phong làm việc tại Công ty.
Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tập thể của công ty: sinh nhật, hội họp, liên hoan tổng kết
Một số công việc liên quan đến công tác nhân sự, hành chính khác do cấp trên điều phối và chỉ định.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi; Sở hữu tính cách ham học hỏi, trách nhiệm cao, lạc quan vui vẻ
Ưu tiên ưng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản các quy trình và đảm bảo năng lực sau quá trình thực tập.
Đào tạo bài bản
Có giấy xác nhận thực tập
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp và sẵn sàng bồi dưỡng, đào tạo việc phát triển năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
