Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Hành chính nhân sự

Thực hiện các công tác Hành chính, Lễ tân văn phòng.

Thực hiện công tác tuyển dụng: tìm kiếm, thu thập và sàng lọc CV, liên hệ phỏng vấn và hỗ trợ ứng viên onboard.

Giám sát việc thực hiện các quy định về giờ giấc, tác phong làm việc tại Công ty.

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tập thể của công ty: sinh nhật, hội họp, liên hoan tổng kết

Một số công việc liên quan đến công tác nhân sự, hành chính khác do cấp trên điều phối và chỉ định.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm ba, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp có thể đi Full-time hoặc ít nhất 4 ngày/tuần.

Năng động, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi; Sở hữu tính cách ham học hỏi, trách nhiệm cao, lạc quan vui vẻ

Ưu tiên ưng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng

Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 2-3 triệu/ tháng + thưởng hiệu suất.

Đào tạo bài bản các quy trình và đảm bảo năng lực sau quá trình thực tập.

Đào tạo bài bản

Có giấy xác nhận thực tập

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp và sẵn sàng bồi dưỡng, đào tạo việc phát triển năng lực cá nhân.

