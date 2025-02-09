Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MOSAIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Hành chính (40%)

- Chấm công.

- Giám sát việc thực hiện nội quy công ty của nhân viên.

- Quản lý hồ sơ tài liệu hành chính; tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ.

- Soạn thảo, ban hành các văn bản theo yêu cầu của cấp trên.

- Ngoại giao với các đơn vị, chính quyền sở tại để giải quyết các công việc liên quan thuộc phạm vi công việc.

- Thực hiện công tác chuẩn bị quà tết, quà tặng sự kiện event, quà trung thu...

2. Truyền thông nội bộ (30%)

- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các chương trình nội bộ nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

- Truyền thông qua kênh nội bộ của công ty kịp thời, chính xác.

3. Hỗ trợ công tác nhân sự (30%)

- Hỗ trợ một số công việc về tuyển dụng, L&D...

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các thiết bị văn phòng cơ bản như máy tính; máy in; các phần mềm tin học văn phòng (Excel, Word, Power Point...).

- Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa nội bộ.

- Tính cách hòa đồng, nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng kết nối mọi người.

- Chính trực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MOSAIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7,000,000 – 9,000,000 (thỏa thuận theo năng lực).

- Các chế độ phụ cấp, phúc lợi: ăn trưa (45.000đ/ngày), gửi xe, điện thoại, phụ cấp ốm đau nằm viện,...

- Các khoản thưởng: thưởng lễ, thưởng nóng,...

- Thử việc 100% lương - Ký HĐLĐ đóng bảo hiểm đầy đủ.

- Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên (Quyền lợi thai sản; phẫu thuật; điều trị nội trú, ngoại trú; điều trị các vấn đề về răng, nhổ răng...)

- Đi nghỉ dưỡng, du lịch trong nước và nước ngoài.

- Happy Friday hàng tuần.

Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOSAIC

