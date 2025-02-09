Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MOSAIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MOSAIC
- Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Hành chính (40%)
- Chấm công.
- Giám sát việc thực hiện nội quy công ty của nhân viên.
- Quản lý hồ sơ tài liệu hành chính; tài sản, trang thiết bị của công ty.
- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Soạn thảo, ban hành các văn bản theo yêu cầu của cấp trên.
- Ngoại giao với các đơn vị, chính quyền sở tại để giải quyết các công việc liên quan thuộc phạm vi công việc.
- Thực hiện công tác chuẩn bị quà tết, quà tặng sự kiện event, quà trung thu...
2. Truyền thông nội bộ (30%)
- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các chương trình nội bộ nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể và nâng cao trải nghiệm nhân viên.
- Truyền thông qua kênh nội bộ của công ty kịp thời, chính xác.
3. Hỗ trợ công tác nhân sự (30%)
- Hỗ trợ một số công việc về tuyển dụng, L&D...
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa nội bộ.
- Tính cách hòa đồng, nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng kết nối mọi người.
- Chính trực, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MOSAIC Thì Được Hưởng Những Gì
7,000,000 – 9,000,000
- Các chế độ phụ cấp, phúc lợi: ăn trưa (45.000đ/ngày), gửi xe, điện thoại, phụ cấp ốm đau nằm viện,...
ăn trưa (45.000đ/ngày)
- Các khoản thưởng: thưởng lễ, thưởng nóng,...
- Thử việc 100% lương - Ký HĐLĐ đóng bảo hiểm đầy đủ.
Thử việc 100% lương
- Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên (Quyền lợi thai sản; phẫu thuật; điều trị nội trú, ngoại trú; điều trị các vấn đề về răng, nhổ răng...)
Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên
- Đi nghỉ dưỡng, du lịch trong nước và nước ngoài.
- Happy Friday hàng tuần.
Thời gian làm việc: 09h00 – 18h00 từ Thứ 2 – Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOSAIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI