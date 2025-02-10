Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể.

- Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,...

- Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng.

- Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.

- Kiểm soát quản lý mua sắm VPP và công cụ dụng cụ

- Thực hiện chấm công, chốt công và tính lương CBCNV trong công ty

- Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận...Soạn thảo các quyết định, lưu trữ, tiếp nhận thông báo.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Nam/ Nữ. Có kinh nghiệm Trưởng nhóm Hành chính nhân sự (mạnh tuyển dụng) hoặc Trưởng nhóm Tuyển dụng từ 1 năm.

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.

Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu.

Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

