Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể.
- Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng.
- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,...
- Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng.
- Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận.
- Kiểm soát quản lý mua sắm VPP và công cụ dụng cụ
- Thực hiện chấm công, chốt công và tính lương CBCNV trong công ty
- Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận...Soạn thảo các quyết định, lưu trữ, tiếp nhận thông báo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Nam/ Nữ. Có kinh nghiệm Trưởng nhóm Hành chính nhân sự (mạnh tuyển dụng) hoặc Trưởng nhóm Tuyển dụng từ 1 năm.
Nam/ Nữ
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.
Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu.
Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số NV2.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

