Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 27
- 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lọc hồ sơ, đăng tin tuyển dụng trên các trang miễn phí/có phí có sẵn
Hỗ trợ tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban
Hỗ trợ tổ chức chương trình đào tạo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan..
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, kiên trì, có tinh thần cầu tiến
Không ngại áp lực
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ: 2-3 triệu/tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
