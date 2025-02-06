Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 - 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lọc hồ sơ, đăng tin tuyển dụng trên các trang miễn phí/có phí có sẵn

Hỗ trợ tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban

Hỗ trợ tổ chức chương trình đào tạo

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan..

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, kiên trì, có tinh thần cầu tiến

Không ngại áp lực

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 2-3 triệu/tháng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

