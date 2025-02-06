Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27

- 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lọc hồ sơ, đăng tin tuyển dụng trên các trang miễn phí/có phí có sẵn
Hỗ trợ tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban
Hỗ trợ tổ chức chương trình đào tạo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan..
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, kiên trì, có tinh thần cầu tiến
Không ngại áp lực

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 2-3 triệu/tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

