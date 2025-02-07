Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km6, đường Bắc Thăng Long
- Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Đón tiếp khách, quản lý phòng họp.
- Quản lý nhân sự, Hợp đồng lao động, chấm công, Bảo hiểm.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới
- Quản lý đồng phục, VPP
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ: 22 – 30 tuổi
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành: quản trị nhân sự, kinh tế, ngoại ngữ, du lịch, hoặc các ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Lễ tân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: từ 7 đến 8,5 triệu
- Thưởng: các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
