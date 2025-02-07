Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km6, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Huyện Đông Anh

- Đón tiếp khách, quản lý phòng họp.

- Quản lý nhân sự, Hợp đồng lao động, chấm công, Bảo hiểm.

- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới

- Quản lý đồng phục, VPP

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện

- Nữ: 22 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành: quản trị nhân sự, kinh tế, ngoại ngữ, du lịch, hoặc các ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Lễ tân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 7 đến 8,5 triệu

- Thưởng: các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.

