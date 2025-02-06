Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của phòng Hành chính Nhân sự, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý nhân sự và hành chính văn phòng. Công việc cụ thể bao gồm:
Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin, lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ tiếp nhận nhân sự mới: Chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn quy trình onboarding.
Quản lý hồ sơ nhân sự: Cập nhật, lưu trữ hợp đồng lao động, thông tin nhân viên.
Hỗ trợ các công tác hành chính: Soạn thảo văn bản, quản lý văn phòng phẩm, hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint).
Có tinh thần học học và trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Hỗ trợ lương theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
