Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của phòng Hành chính Nhân sự, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý nhân sự và hành chính văn phòng. Công việc cụ thể bao gồm:

Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin, lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ tiếp nhận nhân sự mới: Chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn quy trình onboarding.

Quản lý hồ sơ nhân sự: Cập nhật, lưu trữ hợp đồng lao động, thông tin nhân viên.

Hỗ trợ các công tác hành chính: Soạn thảo văn bản, quản lý văn phòng phẩm, hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần học học và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thực tế về các quy trình, hoạt động nhân sự trong doanh nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Hỗ trợ lương theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin