Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Công việc hành chính (30%)

Quản lý các công việc văn phòng, văn thư, soạn thảo và lưu trữ hợp đồng, thông báo.

Đảm bảo các công tác hành chính như đi muộn, về sớm được thực hiện đúng quy trình.

Hỗ trợ các hoạt động quản lý văn phòng gọn gàng, sạch sẽ.

2. Công việc nhân sự (20%)

Theo dõi, cập nhật và báo cáo KPI của nhân viên.

Quản lý và thực hiện quy trình thưởng phạt theo quy định công ty.

3. Công việc tuyển dụng (50%)

Thực hiện các hoạt động tuyển dụng: lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Tuyển dụng các vị trí chủ chốt như: Seller, Nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử, Content Creator, Designer.

Đăng bài tuyển dụng và thông tin liên quan trên các nền tảng như Facebook, TikTok công ty và các kênh truyền thông khác.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực thương mại điện tử hoặc kinh doanh online tại Việt Nam.

Có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng các vị trí: Seller, Nhân viên vận hành sàn, Content, Designer.

Thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và sắp xếp công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr/ tháng [Mức lương cụ thể hoặc thỏa thuận]

Thưởng theo KPI và hiệu suất công việc.

Chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

