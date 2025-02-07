Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Belink, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Kế toán:

Quản lý sổ sách, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính.

Theo dõi và kiểm tra các khoản thu, chi, thuế và giao dịch tài chính khác.

Lập báo cáo thuế định kỳ, báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm.

Hành chính nhân sự:

Quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nhân viên mới.

Theo dõi các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm, lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên.

Thực hiện các công việc hành chính như đặt mua vật tư, văn phòng phẩm và quản lý tài sản công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản trị nhân sự hoặc ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo phần mềm kế toán, MS Office.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm với công việc.

Chủ động, ham học hỏi và có khả năng làm việc đa nhiệm.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ và phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia

