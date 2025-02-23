Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà biệt thự BT8

- 01, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Kiến thức:
+ Phổ biến về các quy định, quy chế, quy trình hướng dẫn của công ty tới nhân sự
+ Thành thạo tiếng Trung giao tiếp (hsk 4 trở lên hoặc trình độ tương đương)
+ Thực hiện được các công việc hành chính: Chấm công, cập nhật ngày, giờ làm việc của NV
+ Tiếp nhận và xử lý các trường hợp báo cáo về tình trạng của nhân sự bao gồm: ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ phép, thai sản, BHXH, KPI…
+ Lập kế hoạch đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và cung ứng nhân viên cho các vị trí của công ty. Giám sát & đánh giá hồ sơ ứng viên theo quy định.
+ Quản lý hồ sơ giấy tờ, lưu trữ giấy tờ, tài liệu theo quy định, thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết. In ấn và photocopy tài liệu, soạn thảo tài liệu nhằm đáp
+ Quản lý tài sản thiết bị trong phạm vi hành chính quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ:
Nữ, tuổi từ 24 - 35, ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có mạng lưới quan hệ rộng trong lĩnh vực tuyển dụng là một lợi thế.
-Thái độ:
Thái độ:
Có ý thức học hỏi, chịu được áp lực cao
Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc
Chấp hành theo nội quy, quy chế của Công tY
-Kỹ năng:
Tin học văn phòng
Biết lắng nghe các nguyên vọng, nắm tình hình đời sống của CBCNV trong công ty, đề xuất với lãnh đạo giải pháp công đoàn.
Giao tiếp ứng xử tốt, tiếp nhận & trả lời trong phạm vi các thông tin giao dịch cũng như đón tiếp, đối tác, khách hàng khi đến liên hệ với công ty. Chuẩn bị (tài liệu, giấy tờ khi cần thiết).
Chủ động lập & đề xuất, thực hiện kế hoạch công việc tổ chức cho các các sự kiện khi công ty có nhu cầu hoặc các công việc thường xuyên: lễ, tết, rằm, mùng 1…
Kỹ năng báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản+phụ cấp+thưởng(Thỏa thuận)
Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định Công ty.
Được làm việc trong môi trường cạnh tranh, năng động và phát huy mọi lợi thế bản than
Được đi du lịch, nghỉ mát theo quy định Công ty.
Được đào tạo, giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 01-BT8 Khu Đô Thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội.

