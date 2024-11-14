Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa AB số 143 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tổng hợp và xử lý thông tin từ các công trình của công ty

2. Giải quyết các công việc liên quan giữa công trình và các bộ phận khác trong công ty

3. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo sự vụ với Ban Giám đốc

4. Theo dõi, quản lý nhân sự các công trình (điều động nhân viên, theo dõi biến động nhân sự...)

5. Quản lý định mức nhân công, định mức vật tư ...

6. Trao đổi, tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ từ 23 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi

+ Thành thạo vi tính văn phòng và từng sử dụng các phần mềm quản lý

+ Ưu tiên ứng viên:

Có kỹ năng tổng hợp thông tin, báo cáo và tư duy logic

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và phối hợp với các bộ phận khác

Tiếng Anh đọc viết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu

Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ...

Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

