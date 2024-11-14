Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà 103 Usilk, KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các công tác hành chính :
- Thực hiện các công việc hành chính tại trụ sở công ty.
- Quản lý chung các tài sản, thiết bị văn phòng sử dụng.
- Thực hiện các công tác văn thư lưu trữ.
- Theo dõi đặt và cấp phát VPP , đặt mua đồng phục công ty, ....
- Cùng các bộ phận tổ chức du lịch, tất niên , lễ Tết cho CBNV công ty hàng năm
Thực hiện các công tác nhân sự :
- Tuyển dụng nhân sự, quản lý hồ sơ nhân sự tại văn phòng Công ty
- Xây dựng Mục tiêu, chỉ tiêu, các thước đo và cách đánh giá, thiết lập các chỉ số đánh giá kết quả, hiệu quả công việc.
- Thực hiện các công việc về Lương, đánh giá hiệu quả công việc , hỗ trợ trưởng bộ phận xây dựng và triển khai đánh giá năng lực nhân viên.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho người lao động tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định. Theo dõi, cập nhật số liệu tăng/giảm BHXH, BHYT chốt sổ, các thủ tục của BHXH.
- Kiểm tra các quy định, thủ tục, liên quan đến BHXH, lương để đảm bảo tuân thủ quy định nhà nước về hoạt động Hành chính nhân sự.
- Theo dõi và quản lý nhân viên tạp vụ , bảo vệ công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp , Cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành QT nhân lực, QTKD, ...
- Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm HCNS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10.000.000 – 12.000.000 đ
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung.
- Cơ hội được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
- Được tham gia BHXH theo qui định của nhà nước, bảo hiểm tai nạn 24/24
- Được hưởng các chế độ khác của công ty
- Hàng năm được đi nghỉ mát, tiệc tất niên và các tham gia các hoạt động khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5-04, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

