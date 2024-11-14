Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung, thay đổi các nội dung liên quan đến quy trình, quy định thuộc lĩnh vực HCNS.
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự của các phòng ban trong Công ty.
- Thực hiện tính và chi trả lương, chính sách phúc lợi, bảo hiểm, thuế TNCN, chế độ nghỉ việc theo quy định.
- Theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc.
- Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng VPP, CCDC, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao.
- Phối hợp với phận lái xe trong quá trình thanh toán chi phí sửa chữa – bảo dưỡng – bảo hiểm xe ô tô.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho CBNV đi công tác như: điều phối lái xe, đặt phòng khách sạn, vé máy bay.... Hướng dẫn các bộ phận và kiểm tra các khoản thanh toán công tác phí sau khi kết thúc chuyến công tác.
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, lễ ra mắt catalog định kỳ hàng năm, tất niên, du lịch, du xuân...
- Tham mưu đề xuất lên BLĐ trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính nhân sự tổng hợp
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế....
- Giới tính Nữ, độ tuổi: 24 – 35, ngoại hình ưa nhìn, có sức khỏe tốt.
- Có kỹ năng truyền đạt tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 08 - 15 triệu VNĐ (tuỳ năng lực)
- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch thường niên.
- Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam

Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 108 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

