Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp Phòng họp, Phòng BGĐ gọn gàng; Chuẩn bị nước uống trong các buổi họp, dọn dẹp phòng họp sau khi kết thúc phòng họp.

Hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo, hội họp, sự kiện

Lên KH mua sắm, quản lý cấp phát tài sản; công cụ dụng cụ. Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ (Lập danh sách tài sản các bộ phận toàn hệ thống Công ty, cập nhật tài sản mới).

Quản lý và mua sắm Văn phòng phẩm => cấp phát theo yêu cầu

Quản lý, phối hợp công việc với đội Tin Học, Kiến Thiết, Vệ sinh, Bảo Vệ, Cơ Giới

Phối kết hợp cùng các Bộ phận tổ chức các chương trình sự kiện: hiếu, hỉ, Tổng kết cuối năm, sinh nhật...

Quản lý hệ thống Nước uống, Chuyển phát nhanh...

Tiếp nhận, đem kí duyệt, giám sát bộ phận triển khai các phiếu đề xuất yêu cầu hàng ngày các phòng ban

Triển khai các kế hoạch sửa văn phòng, chuyển văn phòng, chuyển tài sản....

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 23 – 40 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65; Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; Không phun xăm lông mày, môi

Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Hành chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong các công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt

Thái độ: Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 15 triệu/tháng

Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định ...

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe,..

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Ứng viên đến từ Thái Bình, Hà Nam có cơ hội trúng tuyển và có mức quyền lợi cao hơn từ 10% so với các ứng viên khác

Mua các sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin