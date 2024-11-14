Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa B, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc Nhân sự :

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

Tiếp nhận hồ sơ, liên hệ ứng viên, sơ tuyển hồ sơ ứng viên;

Sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, đánh giá, thông báo kết quả;

Tiếp nhận, hướng dẫn nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty;

Theo dõi, phối hợp với quản lý trực tiếp trong quá trình thử việc, đào tạo, đánh giá nhân sự mới;

Quản lý, điều phối các nhân sự thuộc quyền hạn phụ trách.

2. Công việc Hành chính:

Cập nhật, soạn thảo các quy trình, quy định, văn bản, hướng dẫn liên quan đến Hành chính, Nhân sự - Đào tạo từ Công ty;

Quản lý, điều phối và kiểm soát các công việc hành chính hậu cần (mua sắm, cung cấp, quản lý VPP, công cụ dụng cụ, quản lý tòa nhà, hội họp,...);

Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên trong bộ phận, tạo môi trường làm việc hiệu quả, hứng khởi;

Thực hiện lịch công tác, chương trình đào tạo khi được yêu cầu và các yêu cầu khác từ Ban Giám đốc;

Các nghiệp vụ khác liên quan tới hành chính - văn phòng theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân sự,... và các chuyên ngành liên quan;

Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt

Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; khi bạn trở thành thành viên của chúng tôi bạn sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập tương xứng với năng lực bản thân.

Được hưởng các chế độ công ty quy định

Nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến với công ty.

Được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... theo quy định của luật lao động.

Phép năm; Lương thưởng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch...

Có cơ hội thăng tiến. Được tự do thể hiện năng lực và được công ty tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

