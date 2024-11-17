Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN
- Hà Nội: Tòa nhà Trico 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Long Biên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng
Thực hiện các công việc pháp chế doanh nghiệp: Soạn Hồ sơ ĐHĐCĐ, HĐQT của công ty; Soạn, review các hợp đồng kinh tế, văn bản pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty
Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên
Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
