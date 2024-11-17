Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Trico 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng

Thực hiện các công việc pháp chế doanh nghiệp: Soạn Hồ sơ ĐHĐCĐ, HĐQT của công ty; Soạn, review các hợp đồng kinh tế, văn bản pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty

Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên

Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên

Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN

