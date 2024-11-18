Tuyển Hành chính Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai

1. Trực điện thoại: Tiếp nhận thông tin, chuyển tới các đơn vị , bộ phận có liên quan. Nghe và giải đáp những thắc mắc trong vi phạm chức năng nhiệm vụ của mình.

2. Kiểm soát ra vào của CBNV và khách.

3. Thực hiện công tác chuẩn bị cho các cuộc họp nội bộ và cuộc họp ban điều hành (đột xuất và định kỳ), cuộc họp liên quan đến bộ phận Hành chính nhân sự: setup phòng họp, thông báo họp

4. Tiếp đón ứng viên, khách hàng, đối tác đến giao dịch tại công ty theo đúng quy định công việc của lễ tân.

5. Quản lý văn bản, con dấu, văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh.

6. Tổ chức điều xe, theo dõi lịch trình xe

7. Phối hợp với Nhân viên hành chính thực hiện các công tác hành chính, mua sắm, ngày lễ, ngày tết khác.

8. Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận

- Nữ, độ tuổi dưới 30

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính, lễ tân

- Kỹ năng:

o Kỹ năng sắp xếp thời gian, tổ chức, quản lý công việc hiệu quả

o Kỹ năng giao tiếp tốt

o Kỹ năng tin học văn phòng

- Thái độ, phẩm chất:

o Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

o Nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng làm ngoài giờ khi được yêu cầu

o Cẩn thận, chu đáo

o Trung thực

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 – 11 triệu

- Thưởng các dịp lễ Tết như Tết dương lịch, 2/9, 30/4,...

- Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Thưởng thâm niên

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Đầy đủ chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

- Công ty cung cấp bữa trưa

- Hoạt động du lịch, nghi mát, teambuilding theo quy định

