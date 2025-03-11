Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ cài đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị phần cứng (máy tính, điện thoại, máy in, máy quét), phần mềm và kết nối mạng.

Phối hợp với nhà thầu triển khai, kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống phần mềm, máy chủ.

Hỗ trợ dịch vụ Helpdesk, cập nhật hướng dẫn sử dụng vào kho tri thức.

Thiết kế, giám sát triển khai hạ tầng CNTT tại TTTM mới.

Kiểm thử, nghiệm thu, bảo trì hạ tầng CNTT và đào tạo BQL.

Phối hợp giám sát, phát hiện, đánh giá và xử lý rủi ro bảo mật.

Cập nhật bản vá, cảnh báo sự cố an ninh cho hệ thống CNTT.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ưu tiên các chứng chỉ quốc tế như Microsoft, Cisco, HPe-Aruba, Juniper (ví dụ: Azure Administrator, CCNA, JNCIA, ...).

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong các vị trí liên quan đến Công nghệ thông tin hoặc Quản trị hệ thống.

Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ hoặc thương mại.

Tiếng Anh là một lợi thế.

Năng lực tư duy nhanh nhạy, chủ động và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Hoa hồng theo doanh thu + phụ cấp

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Lương tháng 13 fix, tiền thưởng lễ tết,....

Teambuilding, du lịch, party....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

