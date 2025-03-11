Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

IT Helpdesk

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ cài đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị phần cứng (máy tính, điện thoại, máy in, máy quét), phần mềm và kết nối mạng.
Phối hợp với nhà thầu triển khai, kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống phần mềm, máy chủ.
Hỗ trợ dịch vụ Helpdesk, cập nhật hướng dẫn sử dụng vào kho tri thức.
Thiết kế, giám sát triển khai hạ tầng CNTT tại TTTM mới.
Kiểm thử, nghiệm thu, bảo trì hạ tầng CNTT và đào tạo BQL.
Phối hợp giám sát, phát hiện, đánh giá và xử lý rủi ro bảo mật.
Cập nhật bản vá, cảnh báo sự cố an ninh cho hệ thống CNTT.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Ưu tiên các chứng chỉ quốc tế như Microsoft, Cisco, HPe-Aruba, Juniper (ví dụ: Azure Administrator, CCNA, JNCIA, ...).
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong các vị trí liên quan đến Công nghệ thông tin hoặc Quản trị hệ thống.
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ hoặc thương mại.
Tiếng Anh là một lợi thế.
Năng lực tư duy nhanh nhạy, chủ động và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
Hoa hồng theo doanh thu + phụ cấp
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13 fix, tiền thưởng lễ tết,....
Teambuilding, du lịch, party....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

