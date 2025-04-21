Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, P. 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đảm bảo, duy trì hệ thống công nghệ thông tin; kiểm tra tư vấn sửa chữa các thiết bị phần cứng CNTT, thiết bị văn phòng: NAS, máy in, wifi, camera cho nội bộ và khách hàng.
Xác định, chẩn đoán và hỗ trợ người dùng các sự cố về máy tính, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế.
Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty và khách hàng: Hệ thống lưu trữ NAS Synology, cấu hình modem, hệ thống wifi, switch, các thiết bị mạng. Đảm bảo hệ thống luôn được vận hành ổn định.
Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin.
Hỗ trợ, phản hồi các vấn đề của khách hàng trên các kênh online và trực tiếp theo sự vụ.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kiến thức và khả năng xử lý nhiều vấn đề với máy tính, mạng, phần mềm, phần cứng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA, PC Troubleshoot, LPI, Google, Azure, AWS, Microsoft 365, am hiểu về NAS Synology.
Thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, chỉnh chu và chủ động. Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, đa tác vụ.
Khả năng bắt kịp với sự đổi mới kỹ thuật và xu hướng CNTT.
Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích và ra quyết định để nghiên cứu vấn đề và xác định các giải pháp.
Tiếng Anh chuyên ngành đọc hiểu, viết email, giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thụ, P. 15

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

