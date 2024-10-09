Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Café Katinat làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hỗ trợ người dùng về máy tính, hệ điều hành, cài đặt software, email, anti virus, khắc phục các sự cố máy trạm, thiết bị ngoại vi và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT.
Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn cho người dùng sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng ứng dụng của Công ty.
Vận hành hoạt động đường truyền/ kết nối/ line các thiết bị mạng LAN, WAN, điện thoại, giám sát an ninh, thiết bị ghi nhận, kiểm soát, thiết bị hệ thống máy chủ được thông suốt, ổn định; vận hành các thao tác di dời, lắp đặt mới các thiết bị CNTT.
Khảo sát đánh giá và đề xuất mua thiết bị khi có phát sinh, thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng, phối hợp các phòng ban kiểm kê tài sản CNTT theo định kỳ.
Các công tác giấy tờ/thanh toán của Phòng
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.
Các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật khác theo sự phân công của trưởng phòng IT và báo cáo công việc định kỳ khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên nghành CNTT/ Phần mềm/ Kỹ thuật máy tính,...
Có khoảng 03 năm kinh nghiệm đã từng làm việc thực tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành F&B
Có thể di chuyển thường xuyên đến các chuỗi cửa hàng tại nội thành Hà Nội
Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
