Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Café Katinat làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Café Katinat làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Café Katinat
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công Ty Cổ Phần Café Katinat

IT Helpdesk

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hỗ trợ người dùng về máy tính, hệ điều hành, cài đặt software, email, anti virus, khắc phục các sự cố máy trạm, thiết bị ngoại vi và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT. Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn cho người dùng sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng ứng dụng của Công ty. Vận hành hoạt động đường truyền/ kết nối/ line các thiết bị mạng LAN, WAN, điện thoại, giám sát an ninh, thiết bị ghi nhận, kiểm soát, thiết bị hệ thống máy chủ được thông suốt, ổn định; vận hành các thao tác di dời, lắp đặt mới các thiết bị CNTT. Khảo sát đánh giá và đề xuất mua thiết bị khi có phát sinh, thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng, phối hợp các phòng ban kiểm kê tài sản CNTT theo định kỳ. Các công tác giấy tờ/thanh toán của Phòng Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao. Các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật khác theo sự phân công của trưởng phòng IT và báo cáo công việc định kỳ khi có yêu cầu.
Hỗ trợ người dùng về máy tính, hệ điều hành, cài đặt software, email, anti virus, khắc phục các sự cố máy trạm, thiết bị ngoại vi và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT.
Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn cho người dùng sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng ứng dụng của Công ty.
Vận hành hoạt động đường truyền/ kết nối/ line các thiết bị mạng LAN, WAN, điện thoại, giám sát an ninh, thiết bị ghi nhận, kiểm soát, thiết bị hệ thống máy chủ được thông suốt, ổn định; vận hành các thao tác di dời, lắp đặt mới các thiết bị CNTT.
Khảo sát đánh giá và đề xuất mua thiết bị khi có phát sinh, thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng, phối hợp các phòng ban kiểm kê tài sản CNTT theo định kỳ.
Các công tác giấy tờ/thanh toán của Phòng
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.
Các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật khác theo sự phân công của trưởng phòng IT và báo cáo công việc định kỳ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên nghành CNTT/ Phần mềm/ Kỹ thuật máy tính,... Có khoảng 03 năm kinh nghiệm đã từng làm việc thực tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành F&B Có thể di chuyển thường xuyên đến các chuỗi cửa hàng tại nội thành Hà Nội
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên nghành CNTT/ Phần mềm/ Kỹ thuật máy tính,...
Có khoảng 03 năm kinh nghiệm đã từng làm việc thực tế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành F&B
Có thể di chuyển thường xuyên đến các chuỗi cửa hàng tại nội thành Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm Du Lịch Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-it-helpdesk-thu-nhap-10-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207923
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Vườn Rau Đà Lạt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk TIKI Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TIKI Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GLUDITEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Rodd & Gunn New Zealand Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Rodd & Gunn New Zealand Limited
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Gear Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk TIKI Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TIKI Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm