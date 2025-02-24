Tuyển IT Helpdesk Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Techno Park Tower, Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ người dùng các vấn đề về liên quan tới sử dụng công cụ dụng cụ CNTT bao gồm cài đặt HĐH máy tính, cài đặt phần mềm cơ bản, cấu hình máy in, cấu hình điện thoại IP, mạng LAN/Wifi, email, bộ văn phòng Microsoft Office, Sharepoint.

- Phối hợp thẩm định, đánh giá và tham gia (khi được yêu cầu) triển khai hạ tầng mạng cho các cơ sở kinh doanh mới.

- Vận hành các hệ thống nội bộ bao gồm thực hiện phân quyền cho người dùng truy cập vào hệ thống nội bộ theo ma trận phân quyền, kiểm tra sức khỏe hệ thống hàng ngày, định kỳ, nhận diện rủi ro vận hành CNTT và đề xuất phương án xử lý.

- Thực hiện các buổi đào tạo nội bộ/hệ thống tới người sử dụng.

- Thực hiện các công việc khác do Cán bộ Lãnh đạo giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, các chuyên ngành Công nghệ thông tin, mạng máy tính,...

- Có kinh nghiệm trong công việc hỗ trợ người dùng các vấn đề về CNTT.

- Có kinh nghiệm sử dụng/hỗ trợ bộ phần mềm Microsoft Office 365, các hệ thống/phần mềm họp trực tuyến.

- Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống Active Directory, Email, Share Point, Antivirus, WSUS.

- Có kinh nghiệm triển khai/vận hành/xử lý sự cố hạ tầng mạng LAN/WAN, Camera.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng Tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

a. Địa điểm làm việc:

- Techno Park Tower, Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

b. Thời gian làm việc:

- Ngày làm việc: T2 - T6, riêng T7 làm cách tuần.

- Giờ làm việc: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa: 60‘).

c. Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Ký hợp đồng thử việc 02 tháng, qua thử việc ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin